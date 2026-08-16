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Hotel Artemis filminin konusu ne? Hotel Artemis filminin oyuncuları kim?

Hotel Artemis filminin konusu ne? Hotel Artemis filminin oyuncuları kim?

16.08.2026 18:23:00
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Haber Merkezi
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Hotel Artemis filminin konusu ne? Hotel Artemis filminin oyuncuları kim?

Hotel Artemis (Hotel Artemis) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hotel Artemis filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hotel Artemis filminin konusu ne? Hotel Artemis filminin oyuncuları kim?
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Hotel Artemis filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Drew Pearce üstleniyor. Peki, Hotel Artemis filminin konusu ne? Hotel Artemis filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HOTEL ARTEMİS FİLMİNİN KONUSU NE?

‘Hemşire’ olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken, aynı zamanda Los Angeles’ın en azılı suçluları için de gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Suikastçılar, silah kaçakçıları, hırsızlar ve gangsterlerin hizmet aldığı hastane son teknoloji cihazlarla doludur. Hastaneye gelen bir hastaya üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir karaciğer yapılabilir veya hastanın vücuduna nanorobotlar enjekte edilebilir. Ancak Los Angeles sokaklarında şiddetli bir isyan çıktığı gün hastanede işler karışır. Efsanevi mayfa babası Orian Franklin acil bir müdahale için hastaneye gelir fakat ardından gelen Niagara'nın niyeti barışçıl değildir. Hastanedeki ‘hastalar’ arasında gerilim tırmanırken, Hemşire acil servisteki herkesin hayatını tehlikeye atabilecek bir karar verir. Şehirdeki suçluların güvenli sığınağı olan yer artık onlar için en tehlikeli yerdir…

HOTEL ARTEMİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Foster

Sterling K. Brown

Dave Bautista

HOTEL ARTEMİS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hotel Artemis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.

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