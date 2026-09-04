Hugo filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini John Logan üstleniyor. Peki, Hugo filminin konusu ne? Hugo filminin oyuncuları kim?

HUGO FİLMİNİN KONUSU NE?

1930'lar da Paris'in işlek tren istasyonunda tek başına yaşayan 12 yaşındaki Hugo'yu, içine bir robot, bir arkadaş ve ölen babasının ona bıraktığı gizemli bir anahtarın, karıştığı, bir maceraya atılır...

HUGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Kingsley

Chloe Grace Moretz

Ray Winstone

Helen McCrory

Christopher Lee

Asa Butterfield

Michael Stuhlbarg

Richard Griffiths

Francesca Scorsese

HUGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hugo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.