Hugo filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini John Logan üstleniyor. Peki, Hugo filminin konusu ne? Hugo filminin oyuncuları kim?
HUGO FİLMİNİN KONUSU NE?
1930'lar da Paris'in işlek tren istasyonunda tek başına yaşayan 12 yaşındaki Hugo'yu, içine bir robot, bir arkadaş ve ölen babasının ona bıraktığı gizemli bir anahtarın, karıştığı, bir maceraya atılır...
HUGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ben Kingsley
Chloe Grace Moretz
Ray Winstone
Helen McCrory
Christopher Lee
Asa Butterfield
Michael Stuhlbarg
Richard Griffiths
Francesca Scorsese
HUGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hugo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.