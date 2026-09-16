Cumhuriyet Gazetesi Logo
İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim?

İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim?

16.09.2026 17:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim?

İç Savaş (Civil War) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İç Savaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İç Savaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland üstleniyor. Peki, İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

İÇ SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

İç Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor. Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri, başkente saldırmak üzeredir. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında vahşeti görüntüleyen savaş fotoğrafçısı Lee, içlerinde akıl hocalığını üstlendiği Jessie adında hevesli genç bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubu ile birlikte başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray’a gider.

İÇ SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kirsten Dunst

Wagner Moura

Cailee Spaeny

İÇ SAVAŞ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

İç Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Turna Misali filminin konusu ne? Turna Misali filminin oyuncuları kim?
Turna Misali filminin konusu ne? Turna Misali filminin oyuncuları kim? Turna Misali filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Turna Misali filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Turna Misali filminin konusu ne? Turna Misali filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdan Bir Ateş dizinin yeni bölümünde ne olacak?
Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdan Bir Ateş dizinin yeni bölümünde ne olacak? Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdan Bir Ateş dizinin yeni bölümünde ne olacak?
Danışman filminin konusu ne? Danışman filminin oyuncuları kim?
Danışman filminin konusu ne? Danışman filminin oyuncuları kim? Danışman (The Counselor) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Danışman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Danışman filminin konusu ne? Danışman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...