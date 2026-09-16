İç Savaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland üstleniyor. Peki, İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İÇ SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

İç Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor. Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri, başkente saldırmak üzeredir. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında vahşeti görüntüleyen savaş fotoğrafçısı Lee, içlerinde akıl hocalığını üstlendiği Jessie adında hevesli genç bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubu ile birlikte başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray’a gider.

İÇ SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kirsten Dunst

Wagner Moura

Cailee Spaeny

İÇ SAVAŞ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

İç Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.