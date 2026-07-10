Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ne? İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ne? İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?

10.07.2026 17:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ne? İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ne? İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Cüneyt İnay üstleniyor. Peki, İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ne? İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Güney'den evlilik teklifi alan Derya, oldukça mutludur. Sevincini Deniz ile paylaşan Derya, sevinçten Deniz'in ayağa kalktığını görünce daha da mutlu olur. Güney, Derya'ya evlilik teklifi ettiğini biran önce ailesine söylemeye karar verir. Ancak ailesine evleneceğini söylediğinde babası Salih'in tepkisi ile karşı karşıya kalır. Derya ise eve mahkum edilir. Ailelerinin bu evliliğe karşı çıkması üzerine Güney, Derya'yı kaçırmaktan başka çaresi olmadığını anlar.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Birand Tunca

Aslıhan Malbora

Tuğba Melis Türk

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yerli sinema #TV rehberi #İki Gönül Bir Oluversin Gari

İlgili Haberler

Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim?
Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim? Emanet filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Emanet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
TV yayın akışı 10 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 10 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? 10 Temmuz 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
İlkel Savaş filminin konusu ne? İlkel Savaş filminin oyuncuları kim?
İlkel Savaş filminin konusu ne? İlkel Savaş filminin oyuncuları kim? İlkel Savaş (Primitive War) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlkel Savaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İlkel Savaş filminin konusu ne? İlkel Savaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...