İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Cüneyt İnay üstleniyor. Peki, İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin konusu ne? İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Güney'den evlilik teklifi alan Derya, oldukça mutludur. Sevincini Deniz ile paylaşan Derya, sevinçten Deniz'in ayağa kalktığını görünce daha da mutlu olur. Güney, Derya'ya evlilik teklifi ettiğini biran önce ailesine söylemeye karar verir. Ancak ailesine evleneceğini söylediğinde babası Salih'in tepkisi ile karşı karşıya kalır. Derya ise eve mahkum edilir. Ailelerinin bu evliliğe karşı çıkması üzerine Güney, Derya'yı kaçırmaktan başka çaresi olmadığını anlar.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Birand Tunca

Aslıhan Malbora

Tuğba Melis Türk

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.