İlkel Savaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Luke Sparke üstleniyor. Peki, İlkel Savaş filminin konusu ne? İlkel Savaş filminin oyuncuları kim?

İLKEL SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Vietnam Savaşı sırasında, kayıp bir birimi aramak için izole bir orman vadisine bir kurtarma ekibi gönderilir. Çok geçmeden askerlerin ortadan kaybolmasının nedeninin, kurtarıcıların hayal edebileceğinden çok daha korkunç olduğunu keşfederler: Et yiyen dinozorlar ormanda avlanmaktadır.

İLKEL SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Piven

Ryan Kwanten

Tricia Helfer

Nick Wechsler

Anthony Ingruber

Aaron Glenane

Carlos Sanson Jr

Richard Brancatisano

Marcus Johnson

Jake Ryan Major

Adolphus Waylee

Ana Thu Nguyen

İLKEL SAVAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İlkel Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.