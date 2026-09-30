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Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin oyuncuları kim?

Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin oyuncuları kim?

30.09.2026 22:24:00
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Haber Merkezi
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Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin oyuncuları kim?

Indiana Jones ve Kader Kadranı (Indiana Jones and the Dial of Destiny) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin oyuncuları kim?

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Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor. Filmin senaristliğini ise avid Koepp, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, James Mangold, Philip Kaufman ve George Lucas üstleniyor. Peki, Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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INDIANA JONES VE KADER KADRANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Indiana Jones ve Kader Kadranı, emekliliğe hazırlanırlen kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulan ünlü arkeoloğun hikayesini konu ediyor. Arkeoloji profesörü olan saygıdeğer Dr. Indiana Jones, New York'taki Hunter College'da yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra artık emekli olmak üzeredir. Emekli olup, huzurlu bir yaşam sürmek aslında Jones için en idealidir çünkü arkeolog, aklını aşan bir dünyada yolunu bulmak için sürekli mücadele etmektedir. Ancak çok tanıdık bir kötülüğün pençeleri eski bir rakibin kılığında geri dönerken Indiana Jones, eski ve güçlü bir eserin yanlış ellere geçmemesi için şapkasını takmalı ve bir kez daha kırbacını eline almalıdır.

INDIANA JONES VE KADER KADRANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harrison Ford

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

Antonio Banderas

John Rhys-Davies

Shaunette Renee Wilson

Thomas Kretschmann

Toby Jones

INDIANA JONES VE KADER KADRANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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