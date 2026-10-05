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Inside filminin konusu ne? Inside filminin oyuncuları kim?

Inside filminin konusu ne? Inside filminin oyuncuları kim?

5.10.2026 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Inside filminin konusu ne? Inside filminin oyuncuları kim?

Inside filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Inside filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Inside filminin konusu ne? Jonah Hex filminin oyuncuları kim?

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Inside filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Charles Williams üstleniyor. Peki, Inside filminin konusu ne? Inside filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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INSIDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuk hapishanesinden yetişkin hapishanesine transfer edildikten sonra Mel Blight, hem Avustralya'nın en aşağılık suçlusu Mark Shepard'ın hem de yakında şartlı tahliye edilecek bir mahkum olan Warren Murfett'in himayesine girer. Aralarında bir baba üçgeni büyürken, bu süreçte en kötü adamların bile içlerinde onları mahvedecek bir miktar iyilik olduğunu fark eder.

INSİDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guy Pearce

Cosmo Jarvis

Vincent Miller 

INSIDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Inside filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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