İntikam Vakti (Wrath of Man) filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, İntikam Vakti filmi konusu nedir? İntikam Vakti filminin oyuncuları kimler?

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İntikam Vakti, kendisini yalnızca H olarak tanıtan gizemli bir adamın etrafında şekilleniyor. Milyonlarca dolar taşıyan zırhlı araçların güvenliğinden sorumlu bir şirkette işe başlayan H, kısa sürede yetenekleriyle öne çıkıyor. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans, şirket çalışanlarının H'ye olan güvenini artırıyor. Ancak onun bu şirkette çalışma nedeninin yalnızca bir iş olmadığı kısa süre içinde ortaya çıkıyor. H, oğlunun ölümüne neden olan kişilerden intikam almak için planını adım adım uygulamaya koyuyor.

İNTİKAM VAKTİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Holt McCallany

Josh Hartnett

İNTİKAM VAKTİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İntikam Vakti, orijinal adıyla Wrath of Man, Guy Ritchie tarafından yönetilen 2021 yapımı aksiyon, gerilim ve suç filmidir. Yapım, Nicolas Boukhrief'in 2004 tarihli Fransız filmi Le Convoyeurdan uyarlanmıştır. Jason Statham'ın canlandırdığı H karakteri üzerinden ilerleyen film, soygunlar ve kişisel intikam hikâyesini bir araya getiriyor.