Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:17

Netflix Türkiye'nin yenifilmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın ilk fragmanı bugün yayımlandıç Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolü paylaşıyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu ne? İstanbul İçin Son Çağrı filminin oyuncuları kim?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Senan Kara - Psikolog

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.