İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu ne? İstanbul İçin Son Çağrı filminin oyuncuları kim?
Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın ilk fragmanı gün itibariyle paylaşıldı. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filmin konus ve oyuncuları merak edildi. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu ne? İstanbul İçin Son Çağrı filminin oyuncuları kim?
Netflix Türkiye'nin yenifilmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın ilk fragmanı bugün yayımlandıç Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolü paylaşıyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu ne? İstanbul İçin Son Çağrı filminin oyuncuları kim?
İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.
İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI
Beren Saat - Serin
Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet
Senan Kara - Psikolog
İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
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