Jonah Hex filminin yönetmen koltuğunda Jimmy Hayward oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mark Neveldine ve Brian Taylor üstleniyor. Peki, Jonah Hex filminin konusu ne? Jonah Hex filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

JONAH HEX FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaralı Jonah Hex, başına buyruk bir ödül avcısıdır. İzini sürdüğü herkesi ve herşeyi eninde sonunda mutlaka yakalar. Ölüme meydan okuyan vahşi geçmişi ona bir ayağı bu dünyada, bir ayağı diğer tarafta, efsanevi bir ün kazandırmıştır. Görüştüğü tek kişi, randevu evindeki hayatı onda derin yaralar açmış olan Leila’dır.

Jonah, Birleşik Devletler ordusu ona geri çeviremeyeceği bir teklif sunduğunda kendi geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır; Özgürlüğüne karşılık çok tehlikeli bir terörist olan Quentin Turnbull (John Malkovich)’un izini sürmesi ve onu yakalaması gerekmektedir. Ancak, Jonah’ın eski düşmanı olan ve kendi ordusunu toplayan Turnbull da Jonah ölmeden asla durmayacaktır.

JONAH HEX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Brolin

John Malkovich

Megan Fox

JONAH HEX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jonah Hex filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.