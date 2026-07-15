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Jurassic World: Hakimiyet filminin konusu ne? Jurassic World: Hakimiyet filminin oyuncuları kim?

Jurassic World: Hakimiyet filminin konusu ne? Jurassic World: Hakimiyet filminin oyuncuları kim?

15.07.2026 17:40:00
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Haber Merkezi
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Jurassic World: Hakimiyet filminin konusu ne? Jurassic World: Hakimiyet filminin oyuncuları kim?

Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jurassic World: Hakimiyet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet filminin konusu ne? Jurassic World: Hakimiyet filminin oyuncuları kim?
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Jurassic World: Hakimiyet filminin yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow oturuyor. Filmin senaristliğini ise Emily Carmichael ve Colin Trevorrow üstleniyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet filminin konusu ne? Jurassic World: Hakimiyet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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JURASSİC WORLD: HAKİMİYET FİLMİNİN KONUSU NE?

Jurassic World: Hakimiyet, ikinci film sonunda tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Nublar’ın yok edilmesinden dört yıl sonra artık dinozorlarla insanlar birlikte yaşayıp, avlanmaktadır. Bu süreç, geleceği yeniden şekillendirecektir. İnsanlar, artık paylaştıkları bu gezegeni tarihin en korkunç yaratıklarına bırakacak mıdır?

JURASSİC WORLD: HAKİMİYET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Laura Dern

JURASSİC WORLD: HAKİMİYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jurassic World: Hakimiyet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

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