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Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?

Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?

2.09.2026 16:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?

Kaçış Planı (Escape Plan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaçış Planı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim?
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Kaçış Planı filminin yönetmen koltuğunda Mikael Håfström oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Pastor ve Àlex Pastor üstleniyor. Peki, Kaçış Planı filminin konusu ne? Kaçış Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAÇIŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ray, kaçması imkansız hapishane güvenlik sistemleri yaratarak oldukça başarılı bir konuma gelmiştir. Ancak önüne bir teklif gelir ve Ray ile anlaşma sağlanır. Ray kendi yarattığı hapishanede, nedenini ve onu oraya kimin koyduğunu bilmeden, sıkışıp kalır. Tek derdi bu soruların cevaplarını bulmak ve intikamını almaktır. Ama öncesinde yeni tanıştığı arkadaşıyla oradan kaçmayı planlamaya başlar.

KAÇIŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Arnold Schwarzenegger

Vincent D'Onofrio

Amy Ryan

Sam Neill

Caitriona Balfe

Lydia Hull

Steven Krueger

KAÇIŞ PLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçış Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

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