Kadın Kral filminin yönetmen koltuğunda Gina Prince-Bythewood oturuyor. Filmin senaristliğini ise Dana Stevens üstleniyor. Peki, Kadın Kral filminin konusu ne? Kadın Kral filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadın Kral, özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı Afrika'nın güçlü devletlerin biri haline gelen Dahomey Krallığı’nın tamamı kadınlardan oluşan askeri birliği Agojie’nin hikayesini konu ediyor. 1800’lerde Agojie adında tamamı kadınlardan oluşan askeri alay, Dahomey Afrika Krallığı’nı büyük bir beceri ve vahşilikle korumaktadır. General Nanisca, askerlerini hayatlarını alt üst etmek için çabalayan düşmanlara karşı savaşmak için eğitir.

KADIN KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Viola Davis

Thuso Mbedu

Lashana Lynch

KADIN KRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kadın Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.