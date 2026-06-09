Kaos Yürüyüşü filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini ise senaristliğini Patrick Ness ve Christopher Ford üstleniyor. Peki, Kaos Yürüyüşü filminin konusu ne? Kaos Yürüyüşü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs ile herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir. Bu virüs pek çok kişiyi getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklemiştir. Ancak günün birinde Todd çok önemli bir keşif yapar; Viola isimli bir genç kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Bu birbirleri ile pek de alakası olmayan ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğreneceklerdir...

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Holland

Daisy Ridley

Demian Bichir

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaos Yürüyüşü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.