Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kapımdaki Casus filminin konusu ne? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim?

Kapımdaki Casus filminin konusu ne? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim?

28.07.2026 18:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kapımdaki Casus filminin konusu ne? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim?

Kapımdaki Casus (Spy Next Door) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kapımdaki Casus filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kapımdaki Casus filminin konusu ne? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kapımdaki Casus filminin yönetmen koltuğunda Brian Levant oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jonathan Bernstein ve Gregory Poirier üstleniyor. Peki, Kapımdaki Casus filminin konusu ne? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Bob, CIA ajanıdır. Üç çocuklu bekar komşusu Gillian ile flört etmektedir ve emekli olduktan sonra onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ama Bob’un Gillian ile evlenmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: Gillian’ın çocuklarının dostluğunu kazanmak... Gillian acil bir iş için şehir dışına çıkınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur. Bu sırada Bob’un baş düşmanı Rus terörist Poldark, hapisten kaçar ve Bob babalık ve casusluk gibi iki zorlu görev arasında kalır.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Amber Valletta

Madeline Carroll

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kapımdaki Casus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?
Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim? Kartal Eddie (Eddie the Eagle) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kartal Eddie filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?
Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim?
Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim? Hiç Kimsenin Oğlu (The Son Of No One) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim?
Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?
Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim? Özgürlük Adası (The Battleship Island) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özgürlük Adası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?