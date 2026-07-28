Kapımdaki Casus filminin yönetmen koltuğunda Brian Levant oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jonathan Bernstein ve Gregory Poirier üstleniyor. Peki, Kapımdaki Casus filminin konusu ne? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Bob, CIA ajanıdır. Üç çocuklu bekar komşusu Gillian ile flört etmektedir ve emekli olduktan sonra onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ama Bob’un Gillian ile evlenmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: Gillian’ın çocuklarının dostluğunu kazanmak... Gillian acil bir iş için şehir dışına çıkınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur. Bu sırada Bob’un baş düşmanı Rus terörist Poldark, hapisten kaçar ve Bob babalık ve casusluk gibi iki zorlu görev arasında kalır.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Amber Valletta

Madeline Carroll

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kapımdaki Casus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.