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Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?

Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?

16.09.2026 18:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?

Kar Canavarı (Avalanche Sharks) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar Canavarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?

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Kar Canavarı filminin yönetmen koltuğunda Scott Wheeler oturuyor. Filmin senaristliğini ise Keith Shaw üstleniyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KAR CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Meydana gelen bir çığ, devasa ve tarih öncesinden kalma köpekbalıklarını uyandırır; serbest kalan bu canavarlar da bikinili üniversite öğrencilerini birer birer avlamaya başlar.

KAR CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brooke Hogan

Kate Nauta

Erika Jordan

Emily Addison

Jack Cullison

Eric Scott Woods

KAR CANAVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kar Canavarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.

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