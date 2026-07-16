Karanlık Şerit filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eric Rochant üstleniyor. Peki, Karanlık Şerit filminin konusu ne? Karanlık Şerit filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KARANLIK ŞERİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Rus istihbarat servisinde çalışan Grégory Lyubov, özel bir görev için Monako'ya gönderilir. Grégory, Monako'da çalışmakta olan güçlü bir işadamının yakınen takip edilmesi işinde kilit bir rol oynamaktır. Bu görevin bir parçası olarak, Monako'daki özel bir Rus bankasında çalışmakta olan Alice isimli yetenekli bir finans uzmanı da gizlice görevlendirilir. Ruslar için çalışmakta olan Alice bir Amerikan vatandaşıdır. Grégory'nin görevi ise Alice'ten gizli bir şekilde onun sadakatini ölçmektir. Ancak Grégory görev sırasında gerçekleştirdiği bir hamleyle altın kuralı çiğner ve Alice ile iletişime geçer. Aralarında ikisinin de dibe doğru ilerleyişini hızlandıracak türden bir tutku başlar.

KARANLIK ŞERİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean Dujardin

Cécile de France

Tim Roth

KARANLIK ŞERİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlık Şerit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.