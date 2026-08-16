Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Filmin senaristliğini ise Ted Elliott ve Terry Rossio üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa’nın, ölüm mekanından Jack Sparrow’u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones’un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanlar’ından tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.