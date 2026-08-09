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Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim?

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim?

9.08.2026 20:33:00
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Haber Merkezi
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Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim?

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Pirates of the Caribbean: Dead Mans Chest) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Filmin senaristliğini Ted Elliott ve Terry Rossio üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim? 

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kez daha kılıç savaşçısı korsanların dünyasına misafir oluyoruz. Kaptan Jack Sparrrow’un, Uçan Hollandalı’nın kaptanı Davy Jones’a kan borcu olduğu konusunda kendisine bir hatırlatma yapılır. Davy Jones, cehennemden çıkma mürettebatı ile bir hayalet geminin kaptanıdır. Jack, borcunu temizlemezse, Davy’nin kölesi olarak kalmaya mahkum olacaktır. Jack Sparrow’un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones’un da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır.

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI  FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hollander

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

Jack Davenport

Stellan Skarsgård

Bill Nighy

Jonathan Pryce

Naomie Harris

Robbie Gee

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI  FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.

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