Kartal Eddie filminin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher oturuyor. Filmin senaristliğini ise Sean Macaulay ve Simon Kelton üstleniyor. Peki, Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KARTAL EDDİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kartal Eddie, İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards nam-ı değer Eddie the Eagle’ ın ilham verici üstün başarısını konu ediniyor. Edwards’ın spora ‘asla ölüm deme’ yaklaşımı tasvir edilir. Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwars’ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taron Egerton

Hugh Jackman

Christopher Walken

KARTAL EDDİE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kartal Eddie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.