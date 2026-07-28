Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?

Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?

28.07.2026 18:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?

Kartal Eddie (Eddie the Eagle) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kartal Eddie filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kartal Eddie filminin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher oturuyor. Filmin senaristliğini ise Sean Macaulay ve Simon Kelton üstleniyor. Peki, Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

KARTAL EDDİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kartal Eddie, İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards nam-ı değer Eddie the Eagle’ ın ilham verici üstün başarısını konu ediniyor. Edwards’ın spora ‘asla ölüm deme’ yaklaşımı tasvir edilir. Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwars’ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taron Egerton

Hugh Jackman

Christopher Walken

KARTAL EDDİE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kartal Eddie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #Kartal Eddie

İlgili Haberler

Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim?
Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim? Sıfır Kilometre filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıfır Kilometre filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim?
Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim?
Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim? Hiç Kimsenin Oğlu (The Son Of No One) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hiç Kimsenin Oğlu filminin konusu ne? Hiç Kimsenin Oğlu filminin oyuncuları kim?
Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?
Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim? Özgürlük Adası (The Battleship Island) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özgürlük Adası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?