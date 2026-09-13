Kartpostal Cinayetler filminin yönetmen koltuğunda Danis Tanovic oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Stern, Ellen Brown Furman üstleniyor. Peki, Kartpostal Cinayetler filminin konusu ne? Kartpostal Cinayetler filminin oyuncuları kim?

KARTPOSTAL CİNAYETLER FİLMİNİN KONUSU NE?

The Postcard Killings, canice öldürülen kızı için adaleti sağlamak isteyen bir babanın hikayesini konu ediyor. New York’lu bir dedektif olan Jacob Kanon’nı hayatı, balayına giden kızının ve damadının öldürülmesiyle altüst olur. Yaşananlar karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Jacob, kızının ölümü ile ilgili ihtiyaç duyduğu cevapları alabilmek için Londra’ya gider. Burada kızının cinayetine benzer cinayetler yaşandığını öğrenen Jacob, cinayetleri durdurmak ve kızı için adaleti sağlamak için harekete geçer.

KARTPOSTAL CİNAYETLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeffrey Dean Morgan

Famke Janssen

Cush Jumbo

KARTPOSTAL CİNAYETLER FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Kartpostal Cinayetler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.