Cumhuriyet Gazetesi Logo
Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ne? Katakulli 3: Tuzak filminin oyuncuları kim?

Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ne? Katakulli 3: Tuzak filminin oyuncuları kim?

23.08.2025 22:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ne? Katakulli 3: Tuzak filminin oyuncuları kim?

Katakulli 3: Tuzak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ne? Katakulli 3: Tuzak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Katakulli 3: Tuzak filminin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Alper Erze üstleniyor. Peki, Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ne? Katakulli 3: Tuzak filminin oyuncuları kim?

KATAKULLİ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Mutlu bir evliliğe sahip iki eski hırsızın yolları bir mafya patronuyla tekrar kesiştikten sonra, hesaplaşmak için suç dünyasına yeniden girmeleri gerekir.

KATAKULLİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yağız Can Konyalı

Jéssica May

Serra Pirinç

Somer Karvan

Süeda Çil

KATAKULLİ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katakulli 3: Tuzak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?