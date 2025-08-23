Katakulli 3: Tuzak filminin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Alper Erze üstleniyor. Peki, Katakulli 3: Tuzak filminin konusu ne? Katakulli 3: Tuzak filminin oyuncuları kim?

KATAKULL İ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Mutlu bir evliliğe sahip iki eski hırsızın yolları bir mafya patronuyla tekrar kesiştikten sonra, hesaplaşmak için suç dünyasına yeniden girmeleri gerekir.

KATAKULLİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yağız Can Konyalı

Jéssica May

Serra Pirinç

Somer Karvan

Süeda Çil

KATAKULLİ 3 FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Katakulli 3: Tuzak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.