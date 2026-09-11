Kayıp Dünya filminin yönetmen koltuğunda Paul W.S. Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini Constantin Werner üstleniyor. Peki, Kayıp Dünya filminin konusu ne? Kayıp Dünya filminin oyuncuları kim?

KAYIP DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sihirli bir gücü bulması için kraliçesi tarafından zorlu bir göreve yollanan büyücü Gray Alys’in hikâyesini anlatıyor.

KAYIP DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dave Bautista

Milla Jovovich

Arly Jover

Amara Okereke

Fraser James

Deirdre Mullins

KAYIP DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.