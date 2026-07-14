Kayıp Şehir Z filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Gray üstleniyor. Peki, Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAYIP ŞEHİR Z FİLMİNİN KONUSU NE?

Percy Fawcett kendini Amazon ormanlarına adamış bir kaşiftir. Kaşif, araştırdığı bölgede daha önce bilinmeyen, bir zamanlar bölgeye yerleşmiş olabilecek gelişmiş bir uygarlığa dair kanıtlar bulur. Bunları bilim camiasına açıkladığında ise Amazon yerlilerini vahşiler olarak gören bilim insanları kanıtlara gülüp geçerler. Yılmayan Percy, destekleyici karısı, oğlu ve yardımcısının desteğiyle tekrar Amazon ormanlarına döner. İddiasını kanıtlamak için araştırmalar yapan kaşif, 1925 yılında ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ardından pek çok maceraperest, Fawcett ve ekibini bulmak için yola koyulur ama girişimler sonuçsuz kalır ve bu bölge artık Kayıp Z Şehri (Lost City of Z) olarak adlandırılır...

KAYIP ŞEHİR Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Hunnam

Sienna Miller

Elena Solovey

Robert Pattinson

Tom Holland

Bethan Coomber

Edward Ashley

Raquel Arraes

KAYIP ŞEHİR Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Şehir Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.