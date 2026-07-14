Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim?

Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim?

14.07.2026 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim?

Kayıp Şehir Z (The Lost City Of Z) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıp Şehir Z filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kayıp Şehir Z filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Gray üstleniyor. Peki, Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

KAYIP ŞEHİR Z FİLMİNİN KONUSU NE?

Percy Fawcett kendini Amazon ormanlarına adamış bir kaşiftir. Kaşif, araştırdığı bölgede daha önce bilinmeyen, bir zamanlar bölgeye yerleşmiş olabilecek gelişmiş bir uygarlığa dair kanıtlar bulur. Bunları bilim camiasına açıkladığında ise Amazon yerlilerini vahşiler olarak gören bilim insanları kanıtlara gülüp geçerler. Yılmayan Percy, destekleyici karısı, oğlu ve yardımcısının desteğiyle tekrar Amazon ormanlarına döner. İddiasını kanıtlamak için araştırmalar yapan kaşif, 1925 yılında ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ardından pek çok maceraperest, Fawcett ve ekibini bulmak için yola koyulur ama girişimler sonuçsuz kalır ve bu bölge artık Kayıp Z Şehri (Lost City of Z) olarak adlandırılır...

KAYIP ŞEHİR Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Hunnam

Sienna Miller

Elena Solovey

Robert Pattinson

Tom Holland

Bethan Coomber

Edward Ashley

Raquel Arraes

KAYIP ŞEHİR Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Şehir Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

TV yayın akışı 14 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 14 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var? 14 Temmuz 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 14 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Belalı Tanık filminin konusu ne? Belalı Tanık filminin oyuncuları kim?
Belalı Tanık filminin konusu ne? Belalı Tanık filminin oyuncuları kim? Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Belalı Tanık filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Belalı Tanık filminin konusu ne? Belalı Tanık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak?
Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak? Anne Yarası dizisi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anne Yarası dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...