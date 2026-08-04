Kırılma Noktası filminin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kurt Wimmer, W. Peter Iliff ve Rick King üstleniyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır.

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Bracey

Teresa Palmer

Ray Winstone

Édgar Ramírez

Delroy Lindo

Tobias Santelmann

KIRILMA NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırılma Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.