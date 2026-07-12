Kırk Yalan filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?

Kırk Yalan filminin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Rüyhan Duralı üstleniyor. Peki, Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KIRK YALAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.

KIRK YALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Uğur

Timur Acar

Sinan Bengier

KIRK YALAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırk Yalan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.