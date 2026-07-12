Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filminin oyuncuları kim?

Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filminin oyuncuları kim?

12.07.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filminin oyuncuları kim?

Kırk Yalan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırk Yalan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kırk Yalan filminin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Rüyhan Duralı üstleniyor. Peki, Kırk Yalan filminin konusu ne? Kırk Yalan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

KIRK YALAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.

KIRK YALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Uğur

Timur Acar

Sinan Bengier

KIRK YALAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırk Yalan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?
Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? Daha 17 dizisinin 7. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?
Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?
Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Pelé: Birth of a Legend) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
TV yayın akışı 12 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 12 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? 12 Temmuz 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...