Kirli Para filminin yönetmen koltuğunda Justin Routt oturuyor. Filmin senaristliğini ise Cory Todd Hughes ve Adrian Speckert üstleniyor. Peki, Kirli Para filminin konusu ne? Kirli Para filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KİRLİ PARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Amor, bir teslimat sırasında pusuya düşürülen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. James milyonlarca doları bankalar arasında taşıyan zırhlı bir güvenlik görevlisidir. Rook liderliğindeki br hırsız ekibi, aracı ele geçirmek için plan yapar. Zırhlı aracı kuşatan ekip, James ve oğlu Casey’i eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve saldırganlar içeri girmeden James’in çok az vakti vardır. James, oğlunun hayatını kurtarmak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır.

KİRLİ PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Jason Patric

Dash Mihok

KİRLİ PARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kirli Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.