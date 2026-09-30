Kirli Para filminin yönetmen koltuğunda Michaël R. Roskam oturuyor. Filmin senaristliğini ise Dennis Lehane üstleniyor. Peki, Kirli Para filminin konusu ne? Kirli Para filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KİRLİ PARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bob Saginowski, barmenlik yapan, bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan eski bir suçludur. Bob'un kkuzeni Marv ile işlettiği bar, Brooklyn'de çok önemli bir mekandır. Özellikle de kara para aklayan gansterlerin buluşma noktası olan barda işler yolunda gibidir. Yasadışı işlerin farkındadırlar ama görmezden gelirler. Ancak Bob ve komşusu Nadia, bir gün çöplüğe bırakılmış yaralı pitbull yavrusunu bulup eve götürmeye karar verdiklerinde işler karışmaya başlar. Çünkü yavrular azılı suçlu Eric Deeds'e aittir ve bu yüzden durum kontrolden çıkar. Bir yandan da Bob ve Nadia arasında bir yakınlaşma başlar.İşin kötü yanı, Eric Deeds aynı zamanda Nadia'nın eski sevgilisidir ve hem onu hem de köpeğini geri almak için her şeyi yapacaktır. Bu sırada kuzenlerin barı soyulur ve şimdi bütün yeraltı, çalınan paralarını onlardan geri istemektedir. Bob ve Marv, barlarını kimlerin soyduğunu bulmak için eski günlere geri dönmek zorundadır. Eric'in Çeçen patronu da işin içine girince olaylar gittikçe büyür.

KİRLİ PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hardy

Noomi Rapace

James Gandolfini

KİRLİ PARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kirli Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.