Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Konuşmaya başlayan Mediha, Mükerrem’i Nüzhet’ten uzak durması konusunda sertçe uyarır. Onları ihbar edenin Seniha olduğunu öğrenen Halit, Seniha’yı kapının önüne koyar. Gidecek yeri kalmayan Seniha'nın yanında yine Nüzhet vardır. Geçmişin sırlarıyla gelen Kahya, Cemal Paşazade’nin ölümüne Halit’in neden olduğunu Seniha’ya söyler. Bu korkunç gerçek, Seniha ve Halit'i gözlerden uzak, derin ve tehlikeli bir hesaplaşmaya sürükler. Bu yüzleşmenin sonunda, Paşazade ailesinin kaderi yeniden şekillenecektir.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 4 Kasım Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.