Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşir. Ünal Holding’te ise borçlar krize dönüşür. Ömer bazı otelleri alıp şirketten ayrılmıştır. Fatih ve Emir, Abdullah’ı hisse satışına ikna etmeye çalışır. Arka planda Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçer. Salkım’ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasının yerine gelmesi, evdeki dengeleri tamamen sarsacak bir düğümün çözülmesini sağlar. Yeni bir sayfa açmak isteyen Salkım, Emir’le işbirliği yaparak harekete geçer. Fatih’le mutlu evliliğini sürdüren Başak hamiledir. Hamileliği ilerleyen Başak’ın aniden düşüp bayılması korku yaratır.Evdeki düzenini yeniden oturtmaya çalışan Kıvılcım, kızı Çimen’in hayatını toplama çabalarına odaklanır. Ancak yan eve taşınan komşusunun yarattığı gürültü ve huzursuzluk, Kıvılcım’ı çileden çıkarır. Kıvılcım, Asil’le birlikte katıldığı prestijli bir etkinlikte, hayatının akışını değiştirecek bir karşılaşmanın eşiğine gelecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hastalığa yakalanan Başak, “Doktor ya sen, ya bebeğim diyor bana, benden şu anda bir seçim yapmam bekleniyor” sözleri ile sarsıcı bir yol ayrımına geliyor. Salkım’ın, Başak’a destek olmak istemesi dikkat çekerken; Fatih, Yusuf’un, Asil’in piyonu olduğunu öğreniyor. Maddi kriz yaşayan Ünal Holding’te adeta deprem yaşanırken, Abdullah yaşananların sorumlusu olarak Ömer’i gösteriyor. Emir’in hayatında biri olduğunu öğrenen Çimen sarsılırken; Kıvılcım ve Ömer’in Lider’in evinde karşılaşmaları yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 25 Eylül Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.