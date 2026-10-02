Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doktor kontrolüne giden Başak, hayatının en ağır haberini alır. Kendi hayatı ile bebeği arasında çaresiz bir seçim yapmaya zorlanan Başak, bu büyük sırrı Fatih’ten saklamaya kararlıdır. Fatih’in şirket içindeki bilgi sızıntısı şüpheleri gerçek olur. Yusuf’un, Asude ve Asil tarafına sızdırdığı bilgiler, Ünal ailesini finansal bir yıkımın eşiğine sürüklerken Abdullah, bu durumdan Ömer’i sorumlu tutacaktır.Emir’in baskısıyla geri adım atan Buğra, Elif’i istemeye karar verir. Elif’in evlenerek bir an önce evden ayrılmasını isteyen Salkım, Emir’in, Çimen’le barışmasından korkmaktadır. Salkım, oğlu için gelin arayışına başlar. Hilal ile ilişkisini ilerleten Ömer’in sergilediği rahat tavırlar Kıvılcım’ı içten içe huzursuz etmektedir. Ömer ve Hilal ilişkilerini aile boyutuna taşımaya karar verir.Sürpriz bir akşam yemeği Kıvılcım ve Ömer’i hiç beklemedikleri büyük bir şokla karşı karşıya getirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Abdullah’ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude’nin “Bir evlilik felaketiniz oldu” sözleri merak uyandırıyor. Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah’ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor. Kıvılcım, Ömer’in şirketten ayrılmasını “Batan gemiyi terk ediyor” sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım’ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 2 Ekim Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.