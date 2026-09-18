Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Bölümünde; Elif’e gelen zarf Abdullah’ın eline geçtiğinde Abdullah işin aslını öğrenmek için Elif ile konuşacak ancak Elif türlü yalanlarla konuyu kapayacaktır. Ancak konuyu bilen Nilay’ın bu işin peşini bırakmaya hiç de niyeti yoktur. Biraz kurcaladığında da tüm olup biteni öğrenecektir. Elif’e yardım etmek istediğinde ise çok sert bir tepkiyle karşılaşacaktır. Ömer’in artık kendisinden tamamen vazgeçtiğine inanan Kıvılcım her ne kadar çok üzgün olsa da çocukları ve annesi için dik durmaya çalışacaktır. Başak ve Fatih ev bakmaya başlayacak, sevdikleri bir yer bulup kısa sürede evden taşınmak üzere harekete geçeceklerdir. İlhami ve Nursema, Kastamonu’ya gitmeden önce Salkım onlara bir güle güle yemeği yapar. Herkes davetlidir. Geceye Elif ve Nilay’ın kapışması damga vurur. Bu kavga gittikçe büyüyecek ve herkesi içine alan bir fırtınaya dönecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu 18 Eylül Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.