Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunu 22 Mayıs 2026’da yayınlanan 138. bölümüyle tamamlayarak sezon arasına girdi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti 5. sezon için açıklanan tarihe göre dizi, yeni sezonunu 18 Eylül tarihinde açmaya hazırlanıyor. İlk dört sezonda geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni dönemde hem ayrılık haberleri hem de kadroya katılacak yeni isimlerle gündemde.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti ayrılan oyuncular listesinde iki isim öne çıkıyor. Dizide dört sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek ile Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'ın yeni sezonda ekibe veda edeceği belirtiliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NE HANGİ OYUNCU KATILACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon kadrosu için öne çıkan isimlerden biri Murat Aygen oldu. Oyuncunun yeni sezonda Lider karakteriyle hikayeye dahil olacağı belirtildi.