Kızılcık Şerbeti'nin Buket'i Aslı Öbekçi kimdir? Aslı Öbekçi nereli, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Buket karakterine hayat veren Aslı Öbekçi oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diziseverler Aslı Öbekçi'nin kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, hangi dizilerde oynadığını ve nereli olduğunu araştırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Buket'i Aslı Öbekçi kimdir? Aslı Öbekçi nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:29
Kızılcık Şerbeti'nin Buket'i Aslı Öbekçi kimdir? Aslı Öbekçi nereli, kaç yaşında?
Abone Ol google-news

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Buket karakteriyle ekranlara gelen Aslı Öbekçi'nin hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Aslı Öbekçi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ASLI ÖBEKÇİ KİMDİR?

Aslı Öbekçi, 2 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamladı. Oyunculuğa çocuk yaşından itibaren meraklı olan Aslı Öbekçi, usta isimlerden birebir özel dersler aldı. Aslı Öbekçi, daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tarihin Efsaneleri belgeselinde rol aldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Buket karakterine hayat veriyor.

ASLI ÖBEKÇİ INSTAGRAM HESABI NE?

Aslı Öbekçi'nin Instagram hesabı arama motorlarına soruluyor. Aslı Öbekçi'nin resmi Instagram hesabı "@alien.tone" dir.


aslı öbekçi kızılcık şerbeti biyografi

İlgili Haberler

Bojan Krkic kimdir, nereli, kaç yaşında? Bojan Krkic futbolu neden bıraktı? Bojan Krkic ve Messi akraba mı?

Bojan Krkic kimdir, nereli, kaç yaşında? Bojan Krkic futbolu neden bıraktı? Bojan Krkic ve Messi akraba mı?
Peter Werner kimdir, nereli? Peter Werner neden öldü? Peter Werner hangi filmleri yönetti?

Peter Werner kimdir, nereli? Peter Werner neden öldü? Peter Werner hangi filmleri yönetti?
Sam Neill kimdir, nereli, kaç yaşında? Sam Neill hastalığı ne? Sam Neill hangi film ve dizilerde oynadı?

Sam Neill kimdir, nereli, kaç yaşında? Sam Neill hastalığı ne? Sam Neill hangi film ve dizilerde oynadı?

En Çok Okunan Haberler