Kod 355 filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Filmin senaristliğini ise Theresa Rebeck ve Simon Kinberg üstleniyor. Peki, Kod 355 filminin konusu ne? Kod 355 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KOD 355 FİLMİNİN KONUSU NE?

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

KOD 355 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Chastain

Penélope Cruz

Bingbing Fan

KOD 355 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kod 355 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.