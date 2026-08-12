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Kod Adı : Londra filminin konusu ne? Kod Adı : Londra filminin oyuncuları kim?

Kod Adı : Londra filminin konusu ne? Kod Adı : Londra filminin oyuncuları kim?

12.08.2026 18:03:00
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Haber Merkezi
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Kod Adı : Londra filminin konusu ne? Kod Adı : Londra filminin oyuncuları kim?

Kod Adı : Londra (London Has Fallen) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kod Adı : Londra filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kod Adı : Londra filminin konusu ne? Kod Adı : Londra filminin oyuncuları kim?
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Kod Adı : Londra filminin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. Filmin senaristliğini ise Katrin Benedikt ve Creighton Rothenberger üstleniyor. Peki, Kod Adı : Londra filminin konusu ne? Kod Adı : Londra filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KOD ADI : LONDRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra'ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar. Saldırıların arkasında FBI'ın aradığı terörist Aamir Barkawi vardır ve niyeti ABD Başkanı Benjamin Asher'ı öldürmektir. Aksi takdirde dünyanın her yanında büyük bir kaosun başlayacağı tehdidinde bulunur. Başkanın yakın koruması Mike Banning, her ne pahasına olursa olsun başkanın teröristlerin eline geçmesini engellemek zorundadır.

KOD ADI : LONDRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

KOD ADI : LONDRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kod Adı : Londra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

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