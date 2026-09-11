Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ne? Kolombiyalı: İntikam Meleği (Colombiana) filminin oyuncuları kim?

Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ne? Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim?

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kolombiya, sene 1992, 9 yaşındaki Cataleya anne babasının öldürülmesine seyirci olur ve kendisi de öldürülmekten son anda kurtulur. Bir gangter olan amcası Emilio ile Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınır. Olaydan onbeş yıl sonra, bir kiralık katil olarak amcası için çalışacak ve geride hep anne babasının katilleri için bir kartvizit bırakacaktır: Her kurbanın göğsüne çizdiği bir orkide. Çünkü Cataleya intikamını sonuna dek almaya yeminlidir... Sevdiği herşeyi de bu uğurda kaybetmeye hazırdır...

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zoe Saldana

Lennie James

Graham McTavish

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.