Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor? Konuşanlar hangi platformda yayınlanıyor?

Eğlence programı Konuşanlar’ın yeni sezonuyla ne zaman izleyici karşısına çıkacağı gündemde. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla ekrana gelen programın yeni sezon yayın tarihi belli olurken, izleyiciler de yeni bölümlerin hangi platform üzerinden takip edilebileceğini araştırıyor. Peki, Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

KONUŞANLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konuşanlar'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Program, sezon arasının ardından yeni sezonuyla 2 Ekim 2026 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

KONUŞANLAR HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Konuşanlar, yeni sezonda Disney+ platformunda yayınlanacak. Program daha önce Exxen üzerinden izleyiciyle buluşurken, yeni sezonla birlikte yayın platformunda değişikliğe gidildi.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Konuşanlar'ın yeni sezon başlangıç tarihi 2 Ekim 2026 Cuma olarak açıklandı. Programın önceki yayın düzeninde yeni bölümler cuma günleri izleyiciyle buluşuyordu.