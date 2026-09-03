Korku Terapisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alejandro Amenábar üstleniyor. Peki, Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

90'larda Minnesota'da geçen hikayede bir baba, kızına cinsel tacizde bulunmakla suçlanır. Baba ne olup bittiğine dair hiçbir şey hatırlayamasa da suçlamaları kabul eder. Bir psikoloğun yardımıyla hafızasındaki boşlukları doldurmaya çalışan adam parçaları yavaş yavaş birleştirmeye başlar ve olayların içerisinde bir polisin de yer aldığını hatırlar. Yine de olaylar tartışmaya açık değildir ve yerel medya, soru işaretlerinin arkasında satanik bir tarikatın yer alma ihtimalini sorgulamaya başlamıştır.

KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emma Watson

Ethan Hawke

David Thewlis

KORKU TERAPİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Korku Terapisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.