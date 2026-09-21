Koruyucu filminin yönetmen koltuğunda Andrew Davis oturuyor. Filmin senaristliğini ise Ron L. Brinkerhoff üstleniyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NE?

İşinde son derece başarılı biri olan Ben Randall’ın mesleği kurtarma yüzücülüğüdür. Bir fırtına esnasında meydana gelen büyük bir kazada tek başına kurtulandır. Bu olaydan sonra kendisi, henüz tecrübe sahibi olmayan genç yüzücülerin yetiştirilmekte olduğu bir okulda eğitmen olarak görevlendirilir. Ben, en son yaşadıklarının derin izlerini halen taşımaktadır. Bu duygularla, bu gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için uğraş verir. Başlangıçta, eğitmenlerinin hassasiyetinin önemini farkında olmayan gençler türlü kibirli tavırlar sergileseler de kısa zamanda gerçeği onlar da kavrarlar. Yakında üstlenecekleri zorlu görevde vakti gelince kimin yaşayıp kimin öleceğine dahil karar vermeleri gerekeceği gerçeği işe yüzleşirler.

KORUYUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Costner

Ashton Kutcher

Sela Ward

KORUYUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koruyucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.