Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kötü Adam filminin konusu ne? Kötü Adam filminin oyuncuları kim?

Kötü Adam filminin konusu ne? Kötü Adam filminin oyuncuları kim?

10.08.2026 12:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kötü Adam filminin konusu ne? Kötü Adam filminin oyuncuları kim?

Kötü Adam (Villain) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kötü Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kötü Adam filminin konusu ne? Kötü Adam filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kötü Adam filminin yönetmen koltuğunda Philip Barantini oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greg Hall ve George Russo üstleniyor. Peki, Kötü Adam filminin konusu ne? Kötü Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

KÖTÜ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Villain, serbest bırakılan bir suçlunun hikayesini konu ediyor. Bir suçlu olan Eddie Franks, cezasını tamamlamasının ardından hapishaneden serbest bırakılır. Eddie’nin ilk işi uzun süredir görmediği kızı ile yeniden bağlantı kurmak olur. Kızı ile iletişim kurmaya çalışan Eddie, bir yandan da kardeşinin borcunu temizlemeye çalışarak ailesine yardımcı olmak için çabalar. Ancak o kendisi için düzgün bir hayat kurmaya çalışsa da, kendisini yeniden yıkıcı sonuçları olan suç dolu bir dünyanın içinde bulur.

KÖTÜ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Craig Fairbrass

Nicholas Aaron

Robert Glenister

KÖTÜ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kötü Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

TV yayın akışı 10 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 10 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? 10 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Hamal dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Hamal dizisi ne zaman başlayacak?
Hamal dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Hamal dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hamal dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Hamal dizisi ne zaman başlayacak?
Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak?
Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak? Doğanın Kanunu dizisinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak?