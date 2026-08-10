Kötü Adam filminin yönetmen koltuğunda Philip Barantini oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greg Hall ve George Russo üstleniyor. Peki, Kötü Adam filminin konusu ne? Kötü Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KÖTÜ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Villain, serbest bırakılan bir suçlunun hikayesini konu ediyor. Bir suçlu olan Eddie Franks, cezasını tamamlamasının ardından hapishaneden serbest bırakılır. Eddie’nin ilk işi uzun süredir görmediği kızı ile yeniden bağlantı kurmak olur. Kızı ile iletişim kurmaya çalışan Eddie, bir yandan da kardeşinin borcunu temizlemeye çalışarak ailesine yardımcı olmak için çabalar. Ancak o kendisi için düzgün bir hayat kurmaya çalışsa da, kendisini yeniden yıkıcı sonuçları olan suç dolu bir dünyanın içinde bulur.

KÖTÜ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Craig Fairbrass

Nicholas Aaron

Robert Glenister

KÖTÜ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kötü Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.