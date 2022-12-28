Kovan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kovan filmi nerede çekildi?
2019 yılında vizyona giren Kovan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kovan filminin konusu ne? Kovan filminin oyuncuları kim? Kovan filmi nerede çekildi? Kovan filminin IMDb puanı kaç?
Kovan, yönetmenliğini ve senaristliğini Eylem Kaftan'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
KOVAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Almanya'da işler bir türlü istediği gibi gitmeyen Ayşe, annesinin ağır hastalandığı haberini almasıyla soluğu memleketi Artvin'de alır. Annesi son isteği olarak Ayşe'ye, kendisine de annesinden yadigar kalan arılığı emanet eder.
KOVAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Meryem Uzerli
Feyyaz Duman
Hakan Karsak
KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel (Camili) köyünde gerçekleştirilmiştir.
KOVAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kovan filminin IMDb puanı 10 5.8 üzerinden olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Buzları eriten buluşma
- Putin kritik kararnameyi imzaladı