Kovan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kovan filmi nerede çekildi?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:55

Kovan, yönetmenliğini ve senaristliğini Eylem Kaftan'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

KOVAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Almanya'da işler bir türlü istediği gibi gitmeyen Ayşe, annesinin ağır hastalandığı haberini almasıyla soluğu memleketi Artvin'de alır. Annesi son isteği olarak Ayşe'ye, kendisine de annesinden yadigar kalan arılığı emanet eder.

KOVAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meryem Uzerli

Feyyaz Duman

Hakan Karsak

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel (Camili) köyünde gerçekleştirilmiştir.

KOVAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kovan filminin IMDb puanı 10 5.8 üzerinden olarak belirlenmiştir.