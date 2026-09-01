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Kral Arthur filminin konusu ne? Kral Arthur filminin oyuncuları kim?

Kral Arthur filminin konusu ne? Kral Arthur filminin oyuncuları kim?

1.09.2026 17:12:00
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Haber Merkezi
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Kral Arthur filminin konusu ne? Kral Arthur filminin oyuncuları kim?

Kral Arthur (King Arthur) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kral Arthur filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kral Arthur filminin konusu ne? Kral Arthur filminin oyuncuları kim?
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Kral Arthur filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Franzoni üstleniyor. Peki, Kral Arthur filminin konusu ne? Kral Arthur filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KRAL ARTHUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Roma İmparatorluğu yıkıldığında eski huzurlu günlerine dönme hayali kuran Arthur, imparator Marcus Aurelius’un görevlendirmesiyle gittiği Britanya’dan ayrılmadan önce son bir misyon üstlenir. Sadık dostları Lancelot, Galahad, Bors, Tristan ve Gawain’den oluşan Yuvarlak Masa Şövalyeleri ile birlikte adadaki son bir kurtarma operasyonu için tehlikeli bir mücadeleye girişir. Bu son görev, onu efsanevi bir lidere dönüştürecektir.

KRAL ARTHUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clive Owen

Keira Knightley

Ioan Gruffudd

KRAL ARTHUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kral Arthur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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