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Küçük Beyaz Yalan filminin konusu ne? Küçük Beyaz Yalan filminin oyuncuları kim?

Küçük Beyaz Yalan filminin konusu ne? Küçük Beyaz Yalan filminin oyuncuları kim?

12.08.2026 20:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Küçük Beyaz Yalan filminin konusu ne? Küçük Beyaz Yalan filminin oyuncuları kim?

Küçük Beyaz Yalan (A Little White Lie) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küçük Beyaz Yalan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Beyaz Yalan filminin konusu ne? Küçük Beyaz Yalan filminin oyuncuları kim?
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Küçük Beyaz Yalan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Maren üstleniyor. Peki, Küçük Beyaz Yalan filminin konusu ne? Küçük Beyaz Yalan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KÜÇÜK BEYAZ YALAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Shriver, edebiyat dünyasında adını duyurma konusunda pek de umudu olmayan küçük bir kolejde yaşananlara odaklanılıyor. Kolejdekiler, 20 yıldır saklanan ünlü yazar Shriver’ı bulduklarını zannedince büyük bir heyecana kapılır. Ancak buldukları kişi hayatında hiç kitap okumamış, hayal gücü ile gerçeklik arasındaki farkı söylemekte zorlanan şanssız bir tamircidir. Grup, gerçeklerden habersiz Shriver’ı edebiyat konferansına davet eder. Kaybedecek bir şeyi olmayan Shriver da davete katılmayı kabul eder. Ancak gerçek yazar ortaya çıktığında işler karışır.

KÜÇÜK BEYAZ YALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Shannon

Kate Hudson

Peyton List

KÜÇÜK BEYAZ YALAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Beyaz Yalan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

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