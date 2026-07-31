Küçük Beyaz Yalanlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Guillaume Canet üstleniyor. Peki, Küçük Beyaz Yalanlar filminin konusu ne? Küçük Beyaz Yalanlar filminin oyuncuları kim?

KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir restoran işleten ama yaşlandıkça iyice cimri ve aksi bir adam olan Max ve eşi Vero, her yıl yakın arkadaş grubunu kendi yazlıklarına çağırarak tatil açılışını hep beraber yapmayı adet edinmişlerdir. Fakat bu sefer Paris’ten ayrılmaya hazırlandıkları gün, dostları Ludo motorsikletiyle ağır bir trafik kazası geçirince, tatile çıkıp çıkmamak konusunda hepsi fikir ayrılığına düşerler. Yoğun bakımda yatan Ludo için ellerinden bir şey gelmediğine karar verince yazlığa doğru yola çıkarlar ama her birinin içinde ayrı bir huzursuzluk vardır.

Zira her birinin kendisine sakladığı ve dürüst davranmadığı bazı sırlar, Ludo'nun başına gelenler ile şu yüzüne çıkar : Normal ve mutlu bir evliliği olan Vincent, yıllardır dost olduğu Max'e yakın ilgi duymaya başladığını itiraf eder; grubun en sağlam kadını gibi görünen Marie, Ludo'nun eski sevgilisidir ve onu hastanede bıraktığı için vicdan azabı çeker; eğlence düşkünü ve umarsız bir adam olan Eric, sevgilisi Lea'yı aldatmaktadır; Antoine ise evlenmek üzere olan eski sevgilisini takıntı haline getirmiştir. Bu tatil her biri için dostluklarının ve bağlarının sınandığı bir sınav olurken, herkesin kendisine çıkartacağı tecrübe de farklı olacaktır...

KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

François Cluzet

Marion Cotillard

Benoît Magimel

Gilles Lellouche

Laurent Lafitte

Valérie Bonneton

Pascale Arbillot

Joel Dupuch

Anne Marivin

Hocine Mérabet

Louise Monot

Edouard Montoute

Sara Martins

Maxim Nucci

Pierre-Benoist

Niseema Theillaud

KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Beyaz Yalanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.