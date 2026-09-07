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Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim?

Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim?

7.09.2026 16:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim?

Külkedisi Adam (Cinderella Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Külkedisi Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Külkedisi Adam filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini Akiva Goldsman, Cliff Hollingsworth üstleniyor. Peki, Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim? 

KÜLKEDİSİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir boksör olan James J. Braddock 1929 yılında tüm dünyayı etkileyen ekonomik buhranda sahip olduklarını tümüyle kaybetmiştir. Açlık ve sefaletin kol gezdiği bir ortamda ailesini bir arada tutmak için bulabildiği her işte çalışan Braddock'un kapısını bir gün eski menajeri ve dostu Joe çalar. Tek bir maç için ringlere dönen Braddock mucizevi başarısı, alçak gönüllülüğü ve kazandıklarını yoksullarla paylaşmasıyla Cindrella Man lakabını alır ve artık tek rakibi dönemin dünya ağır sıklet boks şampiyonu Max Baer'dir.

KÜLKEDİSİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe - James J. Braddock

Renee Zellweger - Mae Braddock

Paul Giamatti - Joe Gould

Bruce McGill - James Johnston

Craig Bierko - Max Baer

Paddy Considine - Mike Wilson

David Huband - Ford Bond

Connor Price - Jay Braddock

Ariel Waller - Rosemarie "Rosy" Braddock

Patrick Louis - Howard Braddock

Rosemarie DeWitt - Sara Wilson

Linda Kash - Mrs. Gould

Nicholas Campbell - Sporty Lewis

Gene Pyrz - Jake

Chuck Shamata - Roddick

Ron Canada - Joe Jeanette

Alicia Johnston - Alice

KÜLKEDİSİ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Külkedisi Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.

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