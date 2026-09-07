Külkedisi Adam filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini Akiva Goldsman, Cliff Hollingsworth üstleniyor. Peki, Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim?
KÜLKEDİSİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir boksör olan James J. Braddock 1929 yılında tüm dünyayı etkileyen ekonomik buhranda sahip olduklarını tümüyle kaybetmiştir. Açlık ve sefaletin kol gezdiği bir ortamda ailesini bir arada tutmak için bulabildiği her işte çalışan Braddock'un kapısını bir gün eski menajeri ve dostu Joe çalar. Tek bir maç için ringlere dönen Braddock mucizevi başarısı, alçak gönüllülüğü ve kazandıklarını yoksullarla paylaşmasıyla Cindrella Man lakabını alır ve artık tek rakibi dönemin dünya ağır sıklet boks şampiyonu Max Baer'dir.
KÜLKEDİSİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Russell Crowe - James J. Braddock
Renee Zellweger - Mae Braddock
Paul Giamatti - Joe Gould
Bruce McGill - James Johnston
Craig Bierko - Max Baer
Paddy Considine - Mike Wilson
David Huband - Ford Bond
Connor Price - Jay Braddock
Ariel Waller - Rosemarie "Rosy" Braddock
Patrick Louis - Howard Braddock
Rosemarie DeWitt - Sara Wilson
Linda Kash - Mrs. Gould
Nicholas Campbell - Sporty Lewis
Gene Pyrz - Jake
Chuck Shamata - Roddick
Ron Canada - Joe Jeanette
Alicia Johnston - Alice
KÜLKEDİSİ ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Külkedisi Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.