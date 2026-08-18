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Kuluçka filminin konusu ne? Kuluçka filminin oyuncuları kim?

Kuluçka filminin konusu ne? Kuluçka filminin oyuncuları kim?

18.08.2026 10:00:00
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Haber Merkezi
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Kuluçka filminin konusu ne? Kuluçka filminin oyuncuları kim?

Kuluçka (Hatching) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuluçka filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuluçka filminin konusu ne? Kuluçka filminin oyuncuları kim?
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Kuluçka filminin yönetmen koltuğunda Hanna Bergholm oturuyor. Filmin senaristliğini ise Ilja Rautsi üstleniyor. Peki, Kuluçka filminin konusu ne? Kuluçka filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KULUÇKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuluçka, hayatının değişmesine neden olacak bir yumurta bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Jimnastikçi olan genç bir kız, umutsuzca hırslı ve takıntılı annesini memnun etmek için çabalar. Onun hayatı, bir gün ormanda tuhaf bir yurmurta bulmasıyla bambaşka bir hal alır. Yumurtayı sıcak tutan genç kız, yumurta çatlayana kadar onu odasında saklar. Yumurta çatladığındaysa ortaya çıkan şey herkesin şok eder.

KULUÇKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Siiri Solalinna

Sophia Heikkilä

Jani Volanen

KULUÇKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuluçka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

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