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Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim?

Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim?

3.08.2026 16:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim?

Kurak (Force of Nature: The Dry 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim?
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Kurak filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Connolly üstleniyor. Peki, Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KURAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Beş kadın, doğada bir inzivaya katılır. Ancak içlerinden sadece dördü geri dönebilir. Federal ajanlar Erik Falk ve Carmen Cooper, beşinci kişiyi canlı bulmayı umarak araştırmak için dağların derinliklerine gider.

KURAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eric Bana

Anna Torv

Deborra-Lee Furness

KURAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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