Kuralsız filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini ise Brian Duffield ve Akiva Goldsman üstleniyor. Peki, Kuralsız filminin konusu ne? Kuralsız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KURALSIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tris Prior sevdiği insanları ve kendini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Bir yandan da fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla ilgili evrensel sorunlarla boğuşmaktadır. Üstelik savaş başlamak üzeredir ve herkes bir tarafı seçmek zorundadır, tarafsızlık söz konusu değildir. Telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusudur ve Tris'in tek şansı "Uyumsuz"luğunu kabul edip öyle mücadeleye devam etmesidir.

KURALSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shailene Woodley

Theo James

Ansel Elgort

Miles Teller

Kate Winslet

Maggie Q

KURALSIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuralsız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.